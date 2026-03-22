Quem quiser doar tem até o dia 1º de abril - Divulgação

Quem quiser doar tem até o dia 1º de abrilDivulgação

Publicado 22/03/2026 00:00

A Casa Ronald McDonald Rio de Janeiro, no Maracanã, iniciou sua tradicional campanha solidária de Páscoa para arrecadar caixas de bombons destinadas às famílias atendidas pela instituição. A ação faz parte do Programa Bolsa de Alimentos e busca mobilizar a sociedade para levar acolhimento e afeto a crianças e adolescentes em tratamento de câncer.



Neste ano, a campanha pretende beneficiar cerca de 70 famílias, oferecendo não apenas itens alimentares essenciais e de higiene, mas também um gesto simbólico de afeto em um momento tão significativo. Segundo a instituição, muitas famílias acolhidas vêm de outras cidades do estado e até de outras regiões do país para realizar tratamento em hospitais públicos da capital, o que exige longos períodos longe de casa.



"A Páscoa é um momento de renovação e esperança. Com essa campanha, queremos proporcionar um gesto de carinho às famílias que enfrentam desafios diários durante o tratamento. Cada doação faz a diferença", destaca Carlos Neves, diretor operacional da Casa Ronald McDonalds do Rio de Janeiro.



As contribuições podem ser feitas até o dia 1º de abril, com entrega diretamente na portaria da Casa Ronald RJ, localizada na Rua Pedro Guedes, 44, no Maracanã, das 9h às 18h, todos os dias. A campanha integra o calendário anual de iniciativas sociais da instituição e mobiliza empresas, parceiros e a sociedade civil para ampliar o alcance das doações, contribuindo para uma Páscoa mais doce e acolhedora para famílias em situação de vulnerabilidade social.



"Mais empresas, parceiros e a sociedade civil podem se engajar na campanha e ajudar a transformar a Páscoa de dezenas de famílias em um momento de mais alegria e solidariedade", convida Carlos.



Sobre a Casa Ronald RJ

Fundada em outubro de 1994, a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro é a primeira Casa Ronald da América Latina e a 162ª do mundo. Com capacidade para até 114 pessoas, é também a maior do Brasil. Em mais de três décadas de atuação, a instituição contabiliza mais de 400 mil hospedagens, 1 milhão de refeições servidas, mais de 40 mil deslocamentos a hospitais, 50 mil bolsas alimentares distribuídas e mais de 5 mil atendimentos sociais.



Serviço

Ação: Campanha Páscoa Solidária da Casa Ronald RJ

Data: até 1º de abril

Local de entrega: Portaria da Casa Ronald RJ (A/C Serviço Social)

Endereço: Rua Pedro Guedes, 44 – Maracanã, Rio de Janeiro

Horário: Todos os dias, das 9h às 18h

Informações: (21) 98269-1028