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Fotos: Paes renuncia e Cavaliere assume Prefeitura do Rio
Rio de Janeiro

Fotos: Paes renuncia e Cavaliere assume Prefeitura do Rio

Cerimônia aconteceu no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul

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Em cerimônia no Palácio da Cidade, Eduardo Paes transmite cargo de prefeito para Eduardo Cavaliere
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Eduardo Paes transmite cargo de prefeito para seu vice, Eduardo Cavaliere
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Rio - A cidade do Rio de Janeiro tem um novo prefeito. Na tarde desta sexta-feira (20), o pré-candidato ao Governo do Estado Eduardo Paes transmitiu o cargo a seu vice, Eduardo Cavaliere, em uma cerimônia no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul.
No evento, o novo mandatário assinou o livro de posse e recebeu a chave da cidade das mãos de Paes. Em um discurso de cerca de uma hora, Cavaliere enalteceu o antecessor e agradeceu pela oportunidade de gerir a cidade. 
"Hoje é dia de celebrar o tempo, renovar o compromisso que assumimos juntos na eleição de 2024. E hoje o que sinto aqui dentro de mim é responsabilidade, amor, vocação, gratidão e um enorme orgulho de ser carioca", disse.
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