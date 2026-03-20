Fotos: Paes renuncia e Cavaliere assume Prefeitura do Rio

Rio - A cidade do Rio de Janeiro tem um novo prefeito. Na tarde desta sexta-feira (20), o pré-candidato ao Governo do Estado Eduardo Paes transmitiu o cargo a seu vice, Eduardo Cavaliere , em uma cerimônia no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul.

No evento, o novo mandatário assinou o livro de posse e recebeu a chave da cidade das mãos de Paes. Em um discurso de cerca de uma hora, Cavaliere enalteceu o antecessor e agradeceu pela oportunidade de gerir a cidade.

"Hoje é dia de celebrar o tempo, renovar o compromisso que assumimos juntos na eleição de 2024. E hoje o que sinto aqui dentro de mim é responsabilidade, amor, vocação, gratidão e um enorme orgulho de ser carioca", disse.

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