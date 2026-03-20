Motorista ficou ferido por estilhaços na perna - Rede Social

Motorista ficou ferido por estilhaços na perna Rede Social

Publicado 20/03/2026 15:54

Rio - Uma granada explodiu em um ponto de ônibus e deixou oito feridos na tarde desta sexta-feira (20), na Travessa Costa Carvalho, no bairro Freguesia, Ilha do Governador, na Zona Norte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Ilha realizou os atendimentos no local. Das vítimas, dois homens em estado mais grave e um com ferimentos leves foram encaminhadas ao Hospital Municipal Evandro Freire. Enquanto um quarto ferido precisou ser levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver algumas das vítimas feridas na perna por estilhaços e o atendimento dos Bombeiros.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra atendimento dos Bombeiros a motoristas feridos por explosão de granada em ponto de ônibus na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (20)



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/LaQH1Omkf3 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2026

Segundo o Rio Ônibus, seis condutores da empresa Paranapuan estão entre os feridos. O artefato foi deixado no ponto dentro de uma mochila por um dependente químico.

"A empresa está acompanhando o caso e prestando assistência aos rodoviários, além de estar à disposição da Polícia para quaisquer esclarecimentos", afirmou em nota.

Procurada, a Polícia Militar informou que agentes 17º BPM (Ilha do Governador) foram acionados para a ocorrência. Em seguida, o esquadrão antibombas da Polícia Civil foi chamado.