Rio - Uma granada explodiu em um ponto de ônibus e deixou oito feridos na tarde desta sexta-feira (20), na Travessa Costa Carvalho, no bairro Freguesia, Ilha do Governador, na Zona Norte.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Ilha realizou os atendimentos no local. Das vítimas, dois homens em estado mais grave e um com ferimentos leves foram encaminhadas ao Hospital Municipal Evandro Freire. Enquanto um quarto ferido precisou ser levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.
Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver algumas das vítimas feridas na perna por estilhaços e o atendimento dos Bombeiros.
Veja o vídeo:
Vídeo mostra atendimento dos Bombeiros a motoristas feridos por explosão de granada em ponto de ônibus na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (20)
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