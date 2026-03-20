Eduardo Paes transmite cargo de prefeito para seu vice, Eduardo Cavaliere, nesta sexta-feira (20).Érica Martin/Agência O Dia

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Rio - Eduardo Cavaliere (PSD) assumiu, nesta sexta-feira (20), a Prefeitura do Rio de Janeiro, ocupando o posto do pré-candidato a governador Eduardo Paes. Aos 31 anos, o novo prefeito se torna a pessoa mais jovem a ocupar este cargo na história da cidade.
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Eduardo Paes transmite cargo de prefeito para seu vice, Eduardo Cavaliere, nesta sexta-feira (20). - Érica Martin/Agência O Dia
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Cobertura da transmissão do cargo do prefeito Eduardo Paes para ouvir Eduardo Cavalieri no palácio da cidade zona sul do Rio de janeiro na tarde desta sexta-feira (20). - Érica Martin/Agência O Dia
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Nascido em 29 de setembro de 1994, Eduardo Cavaliere Gonçalves Pinto estudou no Colégio Santo Agostinho, um dos mais tradicionais da Zona Sul, e se formou em Direito com especialização em Matemática Aplicada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O novo prefeito iniciou sua trajetória política em 2021, ao assumir a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. No comando da pasta, foi eleito presidente nacional das Capitais Brasileiras pela Sustentabilidade; atuou como delegado do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, no Reino Unido, e foi escolhido pela ONU para representar as novas gerações na Estocolmo +50.

Já em 2022, foi eleito deputado estadual com mais de 33 mil votos. Ele se afastou da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para se tornar secretário-chefe da Casa Civil, em 2023, cargo que ocupou até ser eleito vice-prefeito na chapa com Eduardo Paes, no ano seguinte.
Cavaliere é casado com Victoria Henriques e os dois têm uma filha nascida em agosto de 2025. Flamenguista, ele esteve presente na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, em novembro do ano passado, quando o rubro-negro se tornou tetracampeão continental em Lima, no Peru.