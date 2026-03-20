Eduardo Paes transmite cargo de prefeito para seu vice, Eduardo Cavaliere, nesta sexta-feira (20). - Érica Martin/Agência O Dia

Eduardo Paes transmite cargo de prefeito para seu vice, Eduardo Cavaliere, nesta sexta-feira (20).Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 20/03/2026 19:53

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Nascido em 29 de setembro de 1994, Eduardo Cavaliere Gonçalves Pinto estudou no Colégio Santo Agostinho, um dos mais tradicionais da Zona Sul, e se formou em Direito com especialização em Matemática Aplicada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).



O novo prefeito iniciou sua trajetória política em 2021, ao assumir a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. No comando da pasta, foi eleito presidente nacional das Capitais Brasileiras pela Sustentabilidade; atuou como delegado do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, no Reino Unido, e foi escolhido pela ONU para representar as novas gerações na Estocolmo +50.



Já em 2022, foi eleito deputado estadual com mais de 33 mil votos. Ele se afastou da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para se tornar secretário-chefe da Casa Civil, em 2023, cargo que ocupou até ser eleito vice-prefeito na chapa com Eduardo Paes, no ano seguinte.

Cavaliere é casado com Victoria Henriques e os dois têm uma filha nascida em agosto de 2025. Flamenguista, ele esteve presente na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras, em novembro do ano passado, quando o rubro-negro se tornou tetracampeão continental em Lima, no Peru.