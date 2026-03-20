Dois homens suspeitos de praticar assalto são baleados no Pechincha - Reprodução / Redes sociais

Dois homens suspeitos de praticar assalto são baleados no PechinchaReprodução / Redes sociais

Publicado 20/03/2026 14:59 | Atualizado 20/03/2026 15:24

Rio - Dois homens foram baleados na Rua Henrique Costa, no Pechincha, na Zona Sudoeste, no início da tarde desta sexta-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, eles praticavam roubos na região quando foram abordados e entraram em confronto.

A corporação informou que houve troca de tiros depois que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) abordaram uma moto com dois ocupantes. O condutor e o carona ficaram feridos, foram socorridos e levados ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. Não há informações sobre o estado de saúde.

Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram a moto e os dois caídos na entrada de um condomínio, com sangue ao redor deles. Após o confronto, um homem reconheceu os suspeitos e afirmou que, pouco antes, eles haviam roubado seu cordão e aliança.

Os pertences da vítima foram recuperados e os agentes também apreenderam um revólver. A ocorrência foi registrada na 41ªDP (Tanque)