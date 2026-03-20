Dois homens suspeitos de praticar assalto são baleados no PechinchaReprodução / Redes sociais
Suspeitos de praticar assalto são baleados no Pechincha
Dupla estava de moto quando reagiu após ser abordada por agentes da Polícia Militar
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