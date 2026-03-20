Assalto aconteceu durante um evento na Concha Acústica da Uerj - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Assalto aconteceu durante um evento na Concha Acústica da UerjReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 20/03/2026 13:47

Rio - Quatro estudantes foram assaltadas em um banheiro dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no campus do Maracanã, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu durante a recepção de novos alunos na Concha Acústica Marielle Franco, na terça-feira (17).

fotogaleria

O criminoso entrou armado no campus e rendeu as jovens no interior do banheiro feminino. Ele roubou os celulares das vítimas e chegou a agredir uma delas. De acordo com a Uerj, o bandido ameaçou um dos seguranças da universidade que tentou impedi-lo de fugir.

"As vítimas foram acolhidas pela equipe da Pró-reitoria de Assistência Estudantil e orientadas sobre como registrar a ocorrência. A Universidade irá recuperar as imagens das câmeras de segurança para contribuir com as autoridades na investigação", comunicou a instituição.

O caso está sendo investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira), que busca pelo assaltante.

A estudante de Engenharia de Produção Isabela Ferreira, de 24 anos, contou ao DIA que nunca presenciou um episódio de violência dentro das dependências da universidade, mas se sente insegura nos arredores.

"O andar onde ocorrem as aulas do meu curso é bastante movimentado, o que acaba contribuindo para uma sensação maior de segurança, além da presença de agentes de segurança nos pavimentos. Em relação ao entorno da Uerj, minha percepção é diferente. Utilizo transporte público, especialmente o metrô, e preciso atravessar a passarela do Maracanã para acessar a entrada da universidade. Tenho aulas no turno da tarde e noite. Então, em dias específicos, como em jogos de grande porte na região ou quando há falhas pontuais de iluminação no trajeto, sinto receio de fazer esse percurso sozinha", pontuou a estudante.

A rampa do metrô também foi citada estudante Tatiana Pereira, de 22 anos, como um ponto temido por causa dos diversos relatos de assaltos.



“Eu me sinto bem insegura na rampa do metrô, porque pego o metrô para ir ao trabalho ou para a faculdade e me sinto bem insegura. A cada dia, o coração fica ansioso, preocupado. São muitos relatos de muitos assaltos, amigos que relatam que ali é perigoso”, reforçou.