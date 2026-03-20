Entregador fantasiado de Sonic foi abordado em NiteróiReprodução / Instagram
Inusitado! 'Sonic' pilota moto e é abordado, em Niterói— Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2026
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Criador de conteúdo nas redes sociais, o 'Sonic de Niterói' compartilhou o momento da abordagem e parabenizou os agentes pelo trabalho. “Meu máximo respeito à instituição Polícia Militar. Que Deus abençoe a vida de vocês”, escreveu.
Durante a abordagem, o motociclista explicou que por baixo da fantasia está um capacete e viseira normais, como qualquer outro equipamento de segurança.
Criado pela Sega em 1991, o Sonic é um dos maiores ícones do universo do videogame. Conhecido por sua habilidade de correr em velocidades supersônicas e personalidade confiante, impulsiva e aventureira, o ouriço azul luta para proteger o mundo e seus amigos das ameaças do vilão Dr. Robotnik, um cientista que busca dominar tudo com suas máquinas mirabolantes.
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