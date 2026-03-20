Entregador fantasiado de Sonic foi abordado em Niterói - Reprodução / Instagram

Entregador fantasiado de Sonic foi abordado em NiteróiReprodução / Instagram

Publicado 20/03/2026 15:56 | Atualizado 20/03/2026 16:04

Rio - Um motociclista fantasiado do personagem Sonic foi abordado por agentes do Segurança Presente, em Niterói. A cena inusitada pegou de surpresa quem passava pela esquina da Estrada Viçoso Jardim com a Rua Noronha Torrezão, no bairro do Fonseca, na tarde da última quarta-feira (18).

Veja o vídeo:

Inusitado! 'Sonic' pilota moto e é abordado, em Niterói



Crédito: Reprodução / Instagram pic.twitter.com/OxQ2BqG4aT — Jornal O Dia (@jornalodia) March 20, 2026

O programa informou que, após ordem de parada, foi feita a revista e nada de ilegal foi encontrado. O homem informou que trabalha com entregas por aplicativo e que utiliza a máscara do personagem no capacete durante o serviço.



Criador de conteúdo nas redes sociais, o 'Sonic de Niterói' compartilhou o momento da abordagem e parabenizou os agentes pelo trabalho. “Meu máximo respeito à instituição Polícia Militar. Que Deus abençoe a vida de vocês”, escreveu.



Durante a abordagem, o motociclista explicou que por baixo da fantasia está um capacete e viseira normais, como qualquer outro equipamento de segurança.



Criado pela Sega em 1991, o Sonic é um dos maiores ícones do universo do videogame. Conhecido por sua habilidade de correr em velocidades supersônicas e personalidade confiante, impulsiva e aventureira, o ouriço azul luta para proteger o mundo e seus amigos das ameaças do vilão Dr. Robotnik, um cientista que busca dominar tudo com suas máquinas mirabolantes.