Agente debochou de homem com deficiência auditiva - Rede Social

Agente debochou de homem com deficiência auditivaRede Social

Publicado 20/03/2026 14:19

Rio - Um policial militar foi flagrado debochando e xingando um homem com deficiência auditiva durante uma abordagem na Estação do BRT Novo Leblon, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Nas imagens, é possível ver o agente agindo de forma truculenta.



Ao perceber que estava sendo filmado, o militar ainda tentou pegar o celular do passageiro. Além disso, ele jogou a mochila do homem no chão.



"Igual um viadinho (sic). Tira essa p..., vai filmar aqui não p... Vai para casa do c... Vai pra lá", disse.



Após mais de 10 minutos e de todo o constrangimento, o homem acabou liberado. O caso aconteceu na segunda-feira passada (16), mas as imagens passaram a circular nas redes sociais nesta sexta (20)

Veja imagens:





A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, responsável pelo BRT Seguro, informou que repudia as agressões e a postura preconceituosa adotada pelo PM.



"A conduta do agente destoa com os valores éticos e morais que devem basear ações de qualquer servidor público. Ao tomar ciência dos fatos, os responsáveis pelo Programa BRT Seguro comunicaram imediatamente ao comando do Programa Estadual de Integração na Segurança para que o agente seja afastado do BRT Seguro. Por se tratar de um serviço estadual, eventuais medidas punitivas caberão à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ)", afirmou em comunicado.



Ainda em nota, a Seop acrescentou que mais de 400 agentes do Programa BRT Seguro patrulham os terminais e os articulados todos os dias.



"Desde a sua inauguração, em junho de 2021, já foram aplicadas mais de 20 mil infrações por calotes e mais de 33 mil multas de trânsito. As equipes ainda realizaram mais de 5.100 prisões por roubo, furto, vandalismo, desacato e importunação sexual. O programa levou à redução de 90% do vandalismo nas estações da Transoeste, Transcarioca, Transbrasil e Transolímpica", reforçou.

Procurada, a Polícia Militar se limitou a informar que o comando da Diretoria-Geral de Programas (DGProg) adotará as medidas legais cabíveis por meio da Corregedoria-Geral.