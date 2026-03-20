Adilson Pires (D) ao lado de Paulinho Mocidade, no Clube Renascença - Divulgação

Adilson Pires (D) ao lado de Paulinho Mocidade, no Clube RenascençaDivulgação

Publicado 20/03/2026 14:38

A festa de aniversário do secretário municipal de Habitação, Adilson Pires, no Clube Renascença, acabou se transformando em despedida da pasta. Adilson realizou a despedida no mesmo dia em que o prefeito Eduardo Paes comemorou a saída para disputar o Governo do estado.

Na noite da quinta-feira (19), aconteceu o “Buteco do Adilson”, no Renascença. A pretexto de comemorar seu aniversário de 67 anos, que aconteceu dia 18, Adilson recebeu amigos e apoiadores.

Passaram por lá o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o ex-ministro e secretário municipal de Igualdade Racial, Édson Santos, o presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá, Celso Pansera, o ex-presidente da Anvisa, Ivo Bukaresky e lideranças comunitárias, como o presidente da Associação de Moradores do Vidigal, Márcio Mazola, e o presidente da escola de samba Difícil é o nome, P.C. Allevato.

Adilson é o aliado mais próximo de Eduardo Paes que pertence a outro partido, que não o PSD. Ele foi líder do governo de Eduardo Paes na Câmara Municipal de 2009 a 2012, vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Social na gestão Paes de 2013 a 2016 e ocupou três pastas na atual gestão: Assistência Social, Igualdade Racial e Habitação.

O Renascença ficou lotado com militantes históricos do PT - Adilson Pires é fundador do partido. Também estiveram lá o vereador Felipe Pires, sobrinho do aniversariante, o deputado federal Reimont Luiz Otoni Santa Barbara, os ex-deputados Gilberto Palmares e Jurema Batista, o presidente do PT carioca, Alberes Lima, e dirigentes do partido de municípios fluminenses como Paraíba do Sul, Paty do Alferes, São Gonçalo, Mesquita, Nova Iguaçu e São João de Meriti.

Celso Pansera lembrou que conheceu Adilson em 1989, quando ele era vereador. “De lá pra cá, ele sempre ocupou posições estratégicas na política do estado e na construção da esquerda lulista no estado. Ele tem meu enorme respeito e, ao longo desse tempo, me transformei em amigo dele. Ele está na parte boa da política, a política de luta e a favor do povo”, afirmou.

O economista Ivo Bucaresky, militante do PT há 35 anos, destacou que Adilson é um grande quadro do PT. “Sempre estive junto com Adilson em todas as suas campanhas, ele é um grande companheiro. Sempre o apoiei por sua importância na construção do movimento popular e do compromisso que sempre teve com a classe trabalhadora e de um Brasil e de um Estado do Rio melhores”, disse.

Já o deputado Reimont reafirmou a amizade de longa data com Adilson “Celebrar a vida do meu amigo Adilson Pires é celebrar o que há de melhor. Adilson é um companheiro de muito tempo, fomos vereadores juntos. Ele é fundamental no cenário político do Estado do Rio de Janeiro, um homem ético, um amigo de verdade”.

O parabéns foi em ritmo de samba, puxado por Paulinho Mocidade, que já atuou na Mocidade Independente de Padre Miguel. O bolo foi decorado com o escudo do Bangu Atlético Clube, time do bairro onde fica a Vila Aliança, comunidade onde Adilson foi criado, morou 60 anos e tem sua principal base política.

“Comemoro meus 67 anos ao lado da minha família e amigos muito queridos. Todo ano gosto de comemorar aniversário, porque o dom da vida deve ser comemorado, poder viver mais tempo, como está acontecendo comigo”, definiu Adilson.