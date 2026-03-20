Evento do CCBB acontece na Praça da Pira, no Centro - Divulgação / CCBB

Evento do CCBB acontece na Praça da Pira, no Centro Divulgação / CCBB

Publicado 20/03/2026 13:08 | Atualizado 20/03/2026 15:10

Rio – O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) receberá mais uma edição da tradicional Feira das Yabás. Com entrada franca, o evento une gastronomia e samba em uma celebração da cultura suburbana carioca.

Voltada à valorização da cultura popular e da cozinha afro-brasileira, a programação permite ao público público experimentar pratos típicos e receitas afetivas, além de acompanhar atrações musicais e culturais ao longo do dia.

Entre as atividades, a roda de conversa mediada pela jornalista Bia Aparecida recebe o carnavalesco Milton Cunha, que vai abordar o carnaval e as festas populares do Brasil. Na sequência, a banda de Marquinhos de Oswaldo Cruz se apresenta com participação do cantor e compositor Mosquito.

Para encerrar, a tradicional roda de samba comandada por Marquinhos recebe a cantora Leci Brandão, em homenagem ao Mês das Mulheres.