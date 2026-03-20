Evento do CCBB acontece na Praça da Pira, no Centro Divulgação / CCBB
Feira das Yabás
Centro Cultural Banco do Brasil: Rua Primeiro de Março, 66, Centro (Praça da Pira)
Sábado (21), das 13h às 20h, com entrada franca
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