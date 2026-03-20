Ademir da Costa Verrheryen, 29 anos, foi preso por agentes da DeamReprodução
De acordo com a denúncia, Ademir, de 29 anos, conheceu a vítima em 2017, quando ela tinha 12 anos, por meio de plataformas de jogos online. A partir disso, segundo o MPRJ, ele passou a usar mentiras e ameaças para obrigá-la a enviar fotos e vídeos íntimos.
Ainda segundo a investigação, o acusado estabeleceu um ciclo contínuo de chantagens. Ele exigia novos conteúdos sob a ameaça de divulgar o material já recebido para familiares da adolescente, o que manteve a vítima sob constante pressão ao longo dos anos.
O Ministério Público aponta que, durante esse período, o homem criou dezenas de perfis falsos na internet em nome da vítima e publicou vídeos em sites pornográficos, incluindo conteúdos classificados como estupro virtual. Além disso, ele teria recebido centenas de vídeos da adolescente.
No curso do inquérito, os investigadores também localizaram fotos e vídeos de outras mulheres. A identificação dessas possíveis vítimas deve ocorrer nas próximas etapas da investigação.
Em consequência dos abusos, a vítima sofreu danos emocionais graves e precisou de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. O MPRJ informou que solicitou atendimento especializado por meio do Núcleo de Apoio às Vítimas.
Preso em São Gonçalo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.