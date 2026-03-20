Equipes vão desenvolver atividades educativas seguindo o modelo já aplicado pelo PSEDivulgação
Rio promove ações de saúde bucal em mais de 115 escolas municipais
Equipes vão desenvolver atividades educativas seguindo o modelo já aplicado pelo Programa Saúde na Escola (PSE)
Rio promove ações de saúde bucal em mais de 115 escolas municipais
Equipes vão desenvolver atividades educativas seguindo o modelo já aplicado pelo Programa Saúde na Escola (PSE)
Investigações apontam existência de 'máfia de cigarros' com participação de policiais em presídios
Em 2025, quatro servidores, incluindo um diretor, foram afastados ou suspensos
Viúva de morador do Morro dos Prazeres se desespera em velório: 'Acorda, meu amor!'
Leandro Silva, 30 anos, morreu baleado em uma operação do Bope; A mulher dele, Roberta Hipólito, acusa a PM
Caso Kathlen Romeu: policiais militares são condenados por fraude processual
Investigações constataram que os agentes removeram os cartuchos de munições da cena do crime
PM realiza operação no Morro do Dezoito
Ação do 3º BPM tem como objetivo combater a atuação de criminosos na região
Professores adjuntos da Educação Infantil receberão abono complementar
Medida busca adequar o salário da categoria ao piso nacional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.