Equipes vão desenvolver atividades educativas seguindo o modelo já aplicado pelo PSE - Divulgação

Equipes vão desenvolver atividades educativas seguindo o modelo já aplicado pelo PSEDivulgação

Publicado 20/03/2026 11:29 | Atualizado 20/03/2026 11:29

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove, nesta sexta-feira (20), uma iniciativa em celebração ao Dia Mundial da Saúde Bucal. A mobilização vai envolver equipes em toda a cidade para intensificar ações de promoção, prevenção e cuidado, com foco em crianças de até 12 anos nas escolas municipais e em atividades voltadas aos usuários da Atenção Primária.

Segundo a SMS, nas unidades escolares, as equipes de saúde bucal vão desenvolver atividades educativas seguindo o modelo já aplicado pelo Programa Saúde na Escola (PSE). As ações incluem orientações sobre higiene oral, demonstrações práticas de escovação, além de avaliação das condições de saúde bucal dos alunos, com o objetivo de incentivar hábitos saudáveis desde a infância.

Ao todo, pelo menos 115 escolas municipais participam da mobilização, distribuídas pelas diferentes áreas programáticas da cidade.

Patrícia Heras, coordenadora de Saúde Bucal da SMS, destaca a importância da ação ser focada nas escolas.

"Muitas vezes, a escola é o primeiro local em que a criança tem acesso à educação em saúde bucal, o que reforça o valor do PSE e reafirma a necessidade dessa política. De uma só vez, a gente promove saúde, educação em saúde e um primeiro contato em saúde bucal para os pequenos", explica Patrícia.

As unidades de Atenção Primária, como clínicas da família e centros municipais de saúde, também terão uma programação especial. Entre as ações previstas, estão orientações, avaliações individualizadas e atividades de conscientização sobre a importância da higiene oral e da prevenção de doenças.