Veículo blindado saindo para a operação na comunidade - Reprodução

Veículo blindado saindo para a operação na comunidadeReprodução

Publicado 20/03/2026 10:08 | Atualizado 20/03/2026 10:44

Rio – Agentes do 3º BPM realizam, na manhã desta sexta-feira (20), uma operação no Morro do Dezoito, localizado entre os bairros de Quintino e Piedade, na Zona Norte. Há registro de confronto na região.

De acordo com a Polícia Militar, a ação tem como objetivo coibir a atuação de criminosos na comunidade. Equipes utilizam um veículo blindado para dar apoio aos PMs.

Até o momento, não há informações sobre presos, apreensões ou feridos. O DIA entrou em contato com a corporação e aguarda mais detalhes sobre a ocorrência.