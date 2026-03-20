Veículo blindado saindo para a operação na comunidadeReprodução
PM realiza operação no Morro do Dezoito
Ação do 3º BPM tem como objetivo combater a atuação de criminosos na região
Caso Kathlen Romeu: policiais militares são condenados por fraude processual
Investigações constataram que os agentes removeram os cartuchos de munições da cena do crime
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Professores adjuntos da Educação Infantil receberão abono complementar
Medida busca adequar o salário da categoria ao piso nacional
Homem com dívida de pensão alimentícia é preso em hospital
Ele também possui anotações criminais por violência doméstica, constrangimento e perseguição
Passageiro é preso após depredar ônibus que trafegava pela Avenida Brasil
Militares constataram que o homem apresentava comportamento agressivo, tendo colocado em risco a integridade dos demais ocupantes do coletivo
Homens ligados ao miliciano 'Juninho Varão' acabam presos na Baixada
Ação da Polícia Civil também apreendeu seis fuzis, entre outros armamentos
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