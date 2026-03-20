Caso aconteceu na Avenida José Mendonça de Campos, no Colubandê - Reprodução / Redes Sociais

Caso aconteceu na Avenida José Mendonça de Campos, no ColubandêReprodução / Redes Sociais

Publicado 20/03/2026 08:33

Rio - Um confronto entre policiais civis e suspeitos de tentativa de assalto terminou com um homem, de 34 anos, morto, na noite desta quinta-feira (19), em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

O caso aconteceu na Avenida José Mendonça de Campos, no bairro Colubandê. De acordo com a Polícia Civil, agentes presenciaram o momento em que uma vítima reagiu a um anúncio de roubo feito por criminosos. A corporação destacou que a equipe agiu prontamente no intuito de preservar vidas.

Houve confronto com os ladrões e um homem, que passava pelo local, foi atingido por uma bala perdida. A vítima, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga o caso para apurar todas as circunstâncias do fato.