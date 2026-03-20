Dupla foi encontrada com forte armamento, incluindo fuzis, rádios comunicadores e centenas de munições - Reprodução / Polícia Civil

Dupla foi encontrada com forte armamento, incluindo fuzis, rádios comunicadores e centenas de muniçõesReprodução / Polícia Civil

Publicado 20/03/2026 08:47

Rio – Dois homens ligados à milícia do Gilson Ingrácio de Souza Junior, o “Juninho Varão”, foram presos e seis fuzis, apreendidos, durante uma operação da Polícia Civil realizada nesta quinta-feira (19), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um deles é considerado o comandante do grupo, atuando na logística e na coordenação dos crimes.



Os agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) também desarticularam um “paiol de guerra” do grupo, encontrado após um trabalho de inteligência. Além dos fuzis, eles também recolheram grande quantidade de munições, rádios, porta-carregadores, capas de colete balístico, e três carros roubados.



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Segundo as investigações, o endereço era usado como base para armazenar armas e abastecer o confronto armado na região de Itaguaí e Chaperó.



A dupla não teve a identidade divulgada. Já "Juninho" é considerado foragido pela polícia desde 2023.