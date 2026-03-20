Servidores da Educação Básica e professores aposentados em regime de paridade receberão benefício - Divulgação

Servidores da Educação Básica e professores aposentados em regime de paridade receberão benefícioDivulgação

Publicado 20/03/2026 09:54 | Atualizado 20/03/2026 10:20

Rio – Professores adjuntos da rede municipal de educação do Rio e aposentados em regime de paridade receberão um abono complementar. A medida, publicada no Diário Oficial da Prefeitura nesta sexta-feira (20), busca adequar o salário da categoria ao Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN).



O benefício será pago sempre que a remuneração total do servidor for inferior ao valor estabelecido no piso. Sendo assim, aos educadores adjuntos que trabalham por 40 horas semanais, o abono será o valor da diferença entre o salário atual e o valor atualizado no piso.



De acordo com a Prefeitura, este pagamento tem caráter transitório e será encerrado automaticamente assim que o salário base do servidor atingir o valor fixado. Além disso, o abono não servirá de base para o cálculo de outros benefícios, somente no do 13º salário e do adicional de um terço das férias. No entanto, ele pode sofrer os descontos de previdências habituais.



A iniciativa tem efeitos retroativos a 1º de janeiro deste ano, ou seja, professores adjuntos recebem, nos próximos pagamentos, os valores referentes aos meses anteriores.