Passageiro foi contido e conduzido à 22ª DP (Penha) - Reprodução / TV Globo

Passageiro foi contido e conduzido à 22ª DP (Penha) Reprodução / TV Globo

Publicado 20/03/2026 09:19

Rio - Um passageiro foi preso após depredar parte de um ônibus que trafegava pela Avenida Brasil, na altura do Caju, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (19).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Ações com Cães (BAC) se deslocava pela região quando foi acionada por passageiros de veículo. Em seguida, os agentes realizaram a abordagem do coletivo.

No local, os militares constataram que um homem apresentava comportamento agressivo, tendo danificado parte do ônibus e colocado em risco a integridade dos demais passageiros.

Ele foi contido e conduzido à 22ª DP (Penha). Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se manifestou.