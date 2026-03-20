Homem estava sendo atendido no Hospital Rocha Faria quando foi preso - Luciano Belford/Agência O Dia

Homem estava sendo atendido no Hospital Rocha Faria quando foi presoLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 20/03/2026 09:51

Rio - Um homem foi preso enquanto recebia atendimento no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste, na noite desta quinta-feira (19).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram até o local após serem acionados pela central de atendimento da unidade, para verificar a entrada de Marcelo Soares da Cruz no hospital. Ele apresentava sinais de espancamento, com fraturas.

Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. Além disso, o homem possui anotações por violência doméstica, constrangimento e perseguição.

Ele permanece sob custódia na unidade de saúde. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se manifestou.