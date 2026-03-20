Homem estava sendo atendido no Hospital Rocha Faria quando foi presoLuciano Belford/Agência O Dia
Homem com dívida de pensão alimentícia é preso em hospital
Ele também possui anotações criminais por violência doméstica, constrangimento e perseguição
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Lei prevê a proteção dos dados, com acesso controlado
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