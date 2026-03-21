Sylvio Guerra entrou na corporação há 34 anos e substitui o também coronel Marcelo de Menezes - Divulgação / Governo do Rio

Sylvio Guerra entrou na corporação há 34 anos e substitui o também coronel Marcelo de MenezesDivulgação / Governo do Rio

Publicado 21/03/2026 11:21 | Atualizado 21/03/2026 11:22

Rio – O governador Cláudio Castro nomeou o coronel de 57 anos Sylvio Ricardo Ciuffo Guerra como novo secretário de Polícia Militar. O cargo era ocupado anteriormente pelo também coronel Marcelo de Menezes, mas o ex-titular precisou deixar a pasta para disputar as eleições. A decisão foi publicada em edição extraordinária no Diário Oficial desta sexta-feira (20).



A nomeação de Sylvio no comando da corporação vem em meio a outras 11 trocas anunciadas no mesmo dia , nas secretarias de Ambiente, Infraestrutura e Obras, Cidades, Polícia Civil, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Juventude e Envelhecimento Saudável, Desenvolvimento Social, Habitação, Trabalho e Renda, e Ciência, Tecnologia e Inovação.

Sylvio ingressou na PM há 34 anos e tem formação em cursos nas áreas militar e de segurança pública. Ao longo da carreira, ele comandou os batalhões de Itaperuna, Niterói, Pádua, e também o 4º Comando de Policiamento de Área (CPA). Antes da efetivação, o coronel estava à frente da subsecretaria de Comando e Controle da PMERJ.

“Quero agradecer ao coronel Marcelo de Menezes pelo trabalho ao longo desses anos e por combater duramente o crime organizado no Rio de Janeiro. Dou as boas-vindas ao coronel Sylvio Guerra, que tem a experiência e a capacidade necessárias para dar continuidade ao trabalho da Polícia Militar”, afirmou o governador.

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Além de Sylvio, também foram efetivados os secretários interinos Felipe da Costa Brasil, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Deodônio Cândido de Macedo Neto, na pasta de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar; e Rodrigo Dantas Scorzelli, na de Esporte e Lazer.

Felipe Brasil, 50, é engenheiro agrônomo e doutor em Agronomia Ciência do Solo. Foi subsecretário-adjunto da pasta, secretário Municipal de Agricultura de Paracambi e conselheiro de órgãos ambientais e de recursos hídricos do Estado do Rio.

Deodônio Neto, por sua vez, atuou na diretoria de Administração e Finanças da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio (Emater-RJ).

Já Rodrigo Scorzelli, 42, já atuou em diversos órgãos públicos, incluindo o cargo de subsecretário de Estado de Habitação. Servidor público há 23 anos, ele também acumulou experiência no Legislativo e foi chefe de gabinete na Alerj.



