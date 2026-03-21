Armamento apreendido por policiais do 14º BPM (Bangu) - Divulgação / PMERJ

Armamento apreendido por policiais do 14º BPM (Bangu)Divulgação / PMERJ

Publicado 21/03/2026 08:55

Rio – Um traficante identificado como Fabiano de Moura Leite, o “Desenho”, e seu comparsa morreram em confronto com a Polícia Militar nesta sexta-feira (20), durante uma ação nas proximidades da Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste. O segundo homem não teve a identidade divulgada.



Segundo a corporação, policiais do 14º BPM (Bangu) patrulhavam a região quando foram atacados a tiros, e revidaram. A comunidade é dominada pela facção Amigos dos Amigos (ADA). Na ação, os dois homens se feriram. Após o conflito, eles chegaram a ser socorridos pelos agentes, sendo levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiram aos ferimentos.



Ainda de acordo com a PM, “Desenho” era apontado com o líder do tráfico de drogas nas comunidades Vila Vintém e Fumacê, em Realengo. Além disso, ele também estava foragido desde março de 2022 e tinha um mandado de recaptura em aberto desde julho de 2023.



Ao todo, os militares apreenderam um fuzil calibre 5.56, duas pistolas calibre .40, três granadas, seis carregadores de fuzil e seis carregadores de pistola. A ocorrência foi encaminhada para a 33ª DP (Realengo).





