Deise Mara morreu nesta sexta-feira (20) - Reprodução/Instagram/Lara Mara

Deise Mara morreu nesta sexta-feira (20)Reprodução/Instagram/Lara Mara

Publicado 21/03/2026 08:04 | Atualizado 22/03/2026 10:03

Rio – Morreu no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (20), aos 63 anos, Deise Mara de Sousa Rodrigues, mulher do traficante Celso Luís Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém. Ela estava internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. Ainda não há confirmação sobre a causa da morte.

O falecimento foi confirmado nas redes sociais pela Unidos de Padre Miguel, escola de samba da qual era matriarca e uma das principais lideranças, e por Lara Mara, presidente da agremiação e neta de Deise.

Homenagens

“Deise Mara não foi apenas parte da Unidos de Padre Miguel, ela se tornou a própria essência da escola. Foi força nos momentos difíceis, presença nos dias de luta e alegria nas grandes conquistas. Quando faltava tudo, nunca deixou faltar amor. Cuidou, protegeu e acreditou quando poucos acreditavam. Foi porto seguro, foi família, foi raiz. Seu legado vive em cada componente, em cada batida de tamborim, em cada sonho que ainda atravessa a avenida. Hoje a saudade é imensa… mas o amor que você deixou é ainda maior”, postou a UPM, como é conhecida a escola da Zona Oeste.

Lara Mara homenageou a avó publicando uma série de fotos de diferentes momentos entre as duas, incluindo registros na quadra da UPM e num quarto de hospital, onde Deise aparece em um leito. Confira abaixo:

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Também nas redes sociais, outras agremiações prestaram homenagens a ela: “Uma incansável apaixonada pelo carnaval que dedicou sua vida à minha irmã Unidos de Padre Miguel”, escreveu a Mocidade Independente; “Hoje, o mundo do samba está de luto. Perdemos Dona Deise Mara”, publicou a Beija-Flor.

“Deise deixa um legado de muito respeito e amor ao samba”, ressaltou a Imperatriz Leopoldinense; “Deise foi parte fundamental da história da escola [UPM] e da construção imagética que a tornou uma das mais queridas e populares do Carnaval do Rio”, publicou a Unidos da Tijuca.

Em setembro de 2019, Deise Mara chegou a ser presa. De acordo com a Polícia Civil na época, havia em aberto um mandado de prisão preventiva por um homicídio praticado em fevereiro de 2015, que teria ocorrido com aval dela.

O velório de Deise aconteceu na quadra da Unidos de Padre Miguel, na Rua Mesquita, desde a madrugada deste sábado (21). O sepultamento foi no período da tarde, no Cemitério do Murundu, também em Padre Miguel.