Muro de casa da Rua Oscár, em Quintino, ficou com marcas de tiros - Reprodução / RJTV

Muro de casa da Rua Oscár, em Quintino, ficou com marcas de tirosReprodução / RJTV

Publicado 22/03/2026 09:21

Rio - Amigos e familiares de Rafael Menezes de Jesus Andrade, policial militar baleado na sexta-feira (20), em Quintino, na Zona Norte, enquanto estava de folga , divulgaram na noite deste sábado (21) uma campanha de doação de sangue para ajudá-lo. O cartaz informa que a coleta poderá ser feita das 7h às 18h, em três locais unidades de doação, sendo no Centro e na Barra da Tijuca, na capital. E em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

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O caso aconteceu na Rua Óscar, no início da noite. A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) se deslocaram ao endereço para uma ocorrência de disparo de arma de fogo e, ao chegarem, já encontraram o colega de profissão baleado. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Norte D'Or, em Cascadura, onde segue internado, porém, detalhes de seu estado de saúde não foram divulgados.

Após a ocorrência, cápsulas de balas foram encontradas no chão e o muro de uma casa ficou com marcas de tiros. A rua fica entre a Avenida Dom Hélder Câmara e a Rua Goiás, duas das principais ruas do bairro.

Segundo testemunhas, Rafael passeava com o seu cachorro quando foi abordado por criminosos em motocicletas e reagiu a uma tentativa de assalto.

De acordo com o delegado da 29ª DP (Madureira), Reginaldo Silva, responsável pelo caso, nenhuma possibilidade de motivação do crime está sendo descartada: "Todas as hipóteses estão sendo consideradas, até tentativa de assalto, inclusive com suspeito identificado", afirmou ao DIA.