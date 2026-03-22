Deu praia! Orla de Ipanema e do Arpoador, na Zona Sul, ficam lotadas, neste domingo (22) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Deu praia! Orla de Ipanema e do Arpoador, na Zona Sul, ficam lotadas, neste domingo (22)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/03/2026 16:38

Rio - Cariocas e turistas lotaram as praias do Rio em um dia de tempo estável e ensolarado, neste domingo (22). Nas praias de Ipanema e Arpoador, na Zona Sul, a areia ficou tomada de barracas e o mar cheio de banhistas que tiraram o dia para se refrescar.

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A semana do carioca, primeira do outono, vai iniciar de forma parecida. Embora a temperatura se mantenha na casa dos 31°C, de máxima, e 19°C, de mínima, a segunda-feira (23) terá um pouco mais de nuvens. No entanto, não há previsão de chuva.



Na terça-feira (24), a temperatura entrará em elevação. A máxima prevista é de 35°C, enquanto a mínima, 19°C. A nebulosidade diminui um pouco, mas o dia pode ficar parcialmente nublado em alguns momentos. Não há previsão de chuva.



A quarta-feira (25) será influenciada por áreas de instabilidade em diferentes níveis da atmosfera. Com isto, haverá aumento no número de nuvens e há previsão de chuva fraca a isolada a partir do fim da tarde. A temperatura terá máxima de 35°C e mínima de 22°C.



Já na quinta-feira (26), a nebulosidade diminui e o sol volta a aparecer. No entanto, a umidade pode variar a formação de nuvens. Não há previsão de chuva e a temperatura permanece estável, com máxima de 34°C e mínima de 21°C.