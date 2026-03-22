66ª DP (Piabetá)Foto: Reprodução / Polícia Civil
Polícia prende suspeito de matar homem durante briga de bar
Crime aconteceu após a vítima chamar o criminoso de bêbado
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Homem finge ser juiz do STF em aplicativo de relacionamento e dá golpe de R$ 7 mil, em Niterói
Renato dos Anjos Mello ainda se passava por advogado e dizia ser dono de fazenda e proprietário de um restaurante em Curitiba (PR)
Homem com 67 anotações por estelionato é preso, no Centro
Criminoso se passava por funcionário de uma loja de eletrodomésticos para enganar as vítimas. Ele também ofertava serviços falsos para celulares na Uruguaiana
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Chuva deve aparecer na próxima quarta-feira (25), mas temperaturas máximas ficam na casa dos 30°C
Tijuca recebe terceira fase do Programa Asfalto Liso
Obras terão início nesta segunda-feira (23) e acontecerão no período da madrugada para reduzir os impactos no trânsito
Justiça decreta prisão preventiva de acusados de criar barricadas durante operação no Rio Comprido
Decisão visa à garantia da segurança da população e da ordem pública
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