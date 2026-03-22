66ª DP (Piabetá)Foto: Reprodução / Polícia Civil

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Rio - A Polícia Civil prendeu, neste domingo (22), um suspeito de matar um homem em Piabetá, Magé, Baixada Fluminense. O crime aconteceu durante uma briga de bar. A identidade do detido não foi divulgada.
As investigações apontam que o suspeito matou a vítima após ela chamá-lo de bêbado. Em seguida, ele voltou ao bar com um revólver e atirou contra o homem, que morreu no local.
O detido foi encontrado por agentes da 66ª DP (Piabetá) e da 60ª DP (Campos Elíseos) no bairro Jardim da Prata. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio.