Estelionatário foi preso por policiais da 1ª DP (Praça Mauá) - Divulgação

Estelionatário foi preso por policiais da 1ª DP (Praça Mauá)Divulgação

Publicado 22/03/2026 17:12

Rio - Apontado como o maior estelionatário do Centro do Rio, um homem, com 67 anotações criminais, foi preso, neste sábado (21), na Rua Uruguaiana, após trabalho de inteligência da 1ª DP (Praça Mauá).

Segundo as investigações, ele aplicava golpes se passando por funcionário de uma loja de eletrodomésticos. Ele vendia ficticiamente as mercadorias, recebia o dinheiro e saía por outro acesso do estabelecimento, deixando as vítimas aguardando dentro do comércio.

O homem ainda é acusado de abordar pessoas nos arredores do Mercado Popular da Uruguaiana, oferecendo celulares e serviços de reparo de aparelhos, e fugindo com o dinheiro e celular entregues pelas vítimas para conserto.

Neste sábado, policiais civis faziam diligências nos arredores do Mercado Popular da Uruguaiana, quando avistaram o homem. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou deixar o local, mas foi abordado pelos agentes.

Com ele, foi apreendido um celular roubado. O homem foi conduzido à delegacia e preso em flagrante pelo crime de receptação. Contra ele, foi cumprido ainda um mandado de prisão pelo crime de estelionato.