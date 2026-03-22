Explosão assusta moradores em Quintino - Foto: Reprodução / X

Explosão assusta moradores em QuintinoFoto: Reprodução / X

Publicado 22/03/2026 22:24 | Atualizado 22/03/2026 22:24

Rio - Uma explosão assustou moradores de Quintino, Zona Norte, na noite deste domingo (22). Em imagens no X (antigo Twitter), é possível ver um grande clarão na linha de trem. Segundo a SuperVia, não houve feridos no incidente.

AGORA - Explosão do trem supervia Quintino pic.twitter.com/NZ9ZaSrmMn — (@CALLOFFRIO) March 22, 2026

Em nota, a concessionária explicou que houve uma ocorrência no equipamento responsável por captar energia elétrica da rede aérea. "Por volta das 20h15 de domingo, houve uma ocorrência no pantógrafo nas proximidades da estação de Quintino. O trem estava vazio e não fazia serviço com passageiros. Durante o ocorrido, houve um intenso clarão no local", informou.

Em resposta a um seguidor, a SuperVia afirmou que a ocorrência de energia afetou as viagens. "Alguns trens precisaram aguardar ordem de circulação para seguir. Pedimos desculpas pelo transtorno", disse a empresa.

Nas redes sociais, usuários relataram que a luz emitida pela explosão pode ser vista em outras regiões do Rio. "Da Tijuca, vi o clarão refletindo nas nuvens... Parecia um curto-circuito gigantesco", contou um. "Sinistro. Vi esse clarão de Caxias", afirmou outro.

