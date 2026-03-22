Renato dos Anjos Mello aplicou golpe de cerca de R$ 7 mil após se passar por juiz em app de namoro - Divulgação / Disque Denúncia

Renato dos Anjos Mello aplicou golpe de cerca de R$ 7 mil após se passar por juiz em app de namoroDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 22/03/2026 19:34

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (22), um cartaz pedindo informações sobre a localização de um homem acusado de aplicar um golpe de R$ 7 mil em uma mulher, através de um aplicativo de relacionamentos. Ele está foragido.

De acordo com as investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói, Renato dos Anjos Mello, de 59 anos, se passava por advogado, juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) e disse estar próximo de assumir o cargo de desembargador. Ele ainda afirmava ser proprietário de fazenda e dono de um restaurante em Curitiba (PR).

Tudo começou no ano passado, quando a vítima conheceu Renato, que se apresentava por um nome falso, através de um aplicativo de namoro. Após o primeiro encontro, ele disse estar muito apaixonado e logo iniciaram um relacionamento, que durou cerca de dois meses. O homem prometeu que se casaria com a mulher duas semanas depois que se encontraram.

Durante os encontros, eles chegaram a visitar diversos imóveis em Niterói. Na ocasião, Renato mentia ao dizer que os compraria para ela.

Ao longo do relacionamento, a vítima fez diversas transferências via Pix, sob justificativa de pagamento de contas. Somados, os valores chegam a cerca de R$ 7 mil. Desconfiada, a mulher procurou a verdade e descobriu que estava sofrendo um golpe.

Após descobrir a farsa, a vítima terminou o relacionamento dos dois. A partir deste momento, Renato passou a enviar fotos em que aparecia portando arma de fogo, além de afirmar que teria aberto uma conta bancária na Suíça no nome dela, enviado imagens de veículos de luxo e joias, alegando serem de sua propriedade, e ainda declarou que teria clonado o aparelho celular da mulher, que ficou com medo e abalada emocionalmente.

Com medo, a vítima procurou a Deam Niterói, entrou com um pedido de Medida Protetiva de Urgência e denunciou o homem. Contra Renato foi expedido um mandado de prisão, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Niterói, pelos crimes de estelionato, emprego de cartão de crédito e ameaça

O Disque Denúncia pede para que quem tenha informações sobre a localização de Renato dos Anjos Mello, entre em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

