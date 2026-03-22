Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere apresenta nova fase do Programa Asfalto Liso - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere apresenta nova fase do Programa Asfalto LisoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/03/2026 15:36

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, neste domingo (22), a terceira fase do programa Asfalto Liso, com investimentos de R$ 315 milhões para a manutenção de vias públicas da Tijuca, Centro e Zona Sul entre 2026 e 2028. No total, serão 552 ruas asfaltadas, o que corresponde a 629,16 quilômetros de área revitalizada.

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“São quase três quilômetros de Asfalto Liso começando na Tijuca a partir de amanhã. Aqui na região era muito necessário. É uma região que tem áreas que já estão com as ruas com muitos buracos. A gente também vai entrar com calçadas, para melhorar ao longo dessas áreas que o Asfalto Liso está entrando”, afirmou o prefeito Eduardo Cavalieri.



Nesta fase estão previstos serviços de pavimentação de asfalto, incluindo a fresagem e recapeamento. As ruas Mariz e Barros, Almirante Cochrane e Santo Afonso serão as primeiras a receberem melhorias, em um total de 2,6 km de extensão.



Para reduzir o impacto no trânsito, os serviços serão realizados no período noturno, entre 21h e 6h. As interdições contam com o apoio operacional da CET-Rio, da Secretaria Municipal de Transportes e das Subprefeituras.



Morador da Tijuca, o engenheiro Juan Carlos Varela, de 58 anos, falou a O DIA sobre o atual estado de conservação das vias do bairro e celebrou o início das obras de revitalização do asfalto na região.



“Toda melhoria é bem vista. É uma demanda antiga dos moradores. As ruas estão com irregularidades. Quem anda de carro, nota os desníveis, que às vezes não dá para ver a olho nu, mas sente até com a bicicleta também, você sente tremer. Já vi gente tropeçando na rua por causa das irregularidades. Tem lugares que são conservados, mas outros nem tanto”, contou.



“Acho que vai ter um bom resultado para que a gente possa andar sem problemas. Principalmente para os carros, que demandam uma manutenção maior. E até para quem anda de ônibus e senta no último lugar, que quica nos buracos. Imagina trabalhar o dia inteiro e voltar para casa com o asfalto todo irregular, seja de carro ou de ônibus. Acho que é um bom começo, vejo com bons olhos, fico muito feliz”, disse.



Para o engenheiro, a escolha da Tijuca afeta não somente os moradores, mas também quem passa pelo bairro para acessar outras regiões da cidade. “A escolha da Tijuca não é por acaso. O bairro é um dos principais corredores da Zona Norte, com grande circulação de moradores e visitantes, além de abrigar pontos de referência e importantes vias de acesso. Mais do que uma obra de recapeamento, trata-se de um investimento essencial na infraestrutura urbana. Um asfalto de qualidade impacta diretamente na segurança viária, no conforto dos motoristas e no dia a dia da população”, afirmou.



O autônomo Rogério da Silva Oliveira, de 55 anos, contou que tem uma moto e já teve problemas devido a buracos na região. “Eu tenho prejuízos. Meu amortecedor já estourou ali na Praça Hilda. As ruas estão muito desniveladas. É aquele asfalto que coloca um reparo por cima do outro. As operadoras de serviços fazem reparos, tampam de qualquer jeito e vão deixando as ruas todas desniveladas”, disse



Rogério, que também trabalha com vendas e ajuda na administração do Mercado Popular da Tijuca, comemorou a chegada do programa ao bairro. “Tudo que é para para a melhoria da população da Tijuca, ou para a população do Rio de Janeiro, traz para gente uma visão de que realmente a gente pode acreditar. As pessoas estão desacreditadas”, afirmou



Até porque a gente anda de bicicleta, anda de carro, anda, caminha Então, para mim eu tô Eu acredito que vai vai melhorar bastante nosso IV em relação a a a gente como morador,



“É importante frisar que esse é um programa que começa em 2026 e segue em 2027 até 2028. É um início para que a gente possa depois começar em outras ruas da cidade do Rio de Janeiro. E também há outras licitações feitas para as Zonas Sudoeste, Norte e Oeste. Em breve, o prefeito Cavalieri, dando sequência ao trabalho do prefeito Eduardo Paes, vai anunciar também as outras áreas de planejamento da cidade”, ressaltou o secretário de Conservação, Diego Vaz.



O Programa Asfalto Liso vem sendo ampliado desde 2024. Na segunda fase, foram investidos mais de R$ 1 bilhão. Em 2025, o repasse foi de R$ 427 milhões, e a previsão orçamentária da Secretaria de Conservação para este ano é de R$ 780 milhões.

