Mostra ’Memória Negra’ reúne pinturas e fotografias no ateliê Matheus Crespo - Divulgação

Mostra ’Memória Negra’ reúne pinturas e fotografias no ateliê Matheus CrespoDivulgação

Publicado 22/03/2026 13:18

Rio – O Ateliê Matheus Crespo, no Centro de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, inaugurou neste sábado (21), a exposição gratuita “Memória Negra”, de pinturas e fotografias que abordam o processo de investigação sobre memória, ancestralidade e imaginários afro-brasileiros. A mostra pode ser visitada de terça à sexta-feira, das 15 às 19h, até dia 18 de abril.



O espaço fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 212, no Centro da cidade. Ao todo, dez artistas estão confirmados, entre eles Ayò Adelowo. Claudio Riskador, Denis Cândido, Ester Caetano, Gabrielle Guimararães, Garden, Laryssa Monteiro, Maria Esther Machado, Paola D’Alessandri e Vinicin.



Ao DIA, a fotógrafa de 26 anos Ester Caetano revelou detalhes sobre a residência que resultou na mostra: "Cheguei na residência com a ideia de apresentar meu olhar. Foram quatro meses de encontros, descobertas, pesquisas e produções sobre a negritude. Por meio da memória familiar, ancestral e dos elementos que me cercam, me interessei a mesclar meu fazer artístico com fotos, colagens e pinturas. Meu trabalho passa a ser um marcador do meu tempo, de quem passa por mim e da urgência do mundo".

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De acordo com o curador e dono do ateliê, Matheus Crespo, a proposta da residência partiu da ideia de que trazer a memória ao presente é convocar o passado para criar novos acontecimentos e reviver personagens que foram apagados ao longo da história.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal, com apoio da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e Fundo Municipal de Cultura de Campos.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo