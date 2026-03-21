Muro de casa da Rua Oscár, em Quintino, ficou com marcas de tiros - Reprodução / RJTV

Muro de casa da Rua Oscár, em Quintino, ficou com marcas de tirosReprodução / RJTV

Publicado 21/03/2026 13:00

Rio - Um policial militar de folga foi baleado, na noite desta sexta-feira (20), na Rua Oscár, em Quintino, na Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência de disparo de arma de fogo.



No local, a equipe encontrou o homem baleado e foi constatado que se tratava de um policial militar de folga. O agente foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar.

Após a ocorrência, cápsulas de balas foram encontradas no chão e o muro de uma casa ficou com marcas de tiros. A rua fica entre a Avenida Dom Hélder Câmara e a Rua Goiás, duas das principais ruas do bairro.



A ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira). A Polícia Civil informou que agentes buscam por imagens de câmeras de segurança e realizam outras investigações para apurar os fatos.