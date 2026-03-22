Material apreendido pelos policiais militares - Reprodução/X/PM

Material apreendido pelos policiais militaresReprodução/X/PM

Publicado 22/03/2026 08:07

Rio – Dois homens foram presos na linha férrea, na altura do Engenho de Dentro, na Zona Norte, após roubarem uma pessoa nas proximidades do Estádio Nilton Santos. O caso ocorreu na noite deste sábado (21).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima abordou agentes do 3º BPM (Méier), durante patrulhamento pela Rua Goiás, para relatar o assalto e passar as características dos suspeitos.

Já na linha férrea, a equipe localizou os homens – que não tiveram a identidade revelada. Durante a abordagem, eles revelaram onde haviam escondido a arma utilizada no crime e o celular roubado.

Os PMs conduziram a vítima e os detidos à sede da 24ª DP (Piedade), para registro da ocorrência.