Prisão ocorreu por agentes da 22ª DP (Penha) em conjunto com a Polícia Civil do Ceará e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) - Reprodução

Prisão ocorreu por agentes da 22ª DP (Penha) em conjunto com a Polícia Civil do Ceará e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) Reprodução

Publicado 24/03/2026 18:33

Rio - Uma mulher apontada como uma das principais lideranças de uma facção criminosa no Ceará foi presa, nesta terça-feira (24), em uma operação na Taquara, Zona Sudoeste. A criminosa, que é mulher de um dos traficantes mais procurados em seu estado de origem, foi localizada por agentes da 22ª DP (Penha) em parceria com a Polícia Civil do Ceará e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Segundo a Polícia Civil, mesmo vivendo no Rio de Janeiro, a mulher exercia um papel estratégico de comando. Ela era a responsável por enviar ordens diretas para ataques contra rivais, além de coordenar extorsões e roubos contra moradores e empresários na região do Vale do Jaguaribe, no Ceará.

Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por organização criminosa, homicídio e tráfico de drogas.