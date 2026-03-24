O coronel do Exército Ronald Vieira do Nascimento, de 62 anos, foi condenado por peculato - Reprodução/WhatsApp

O coronel do Exército Ronald Vieira do Nascimento, de 62 anos, foi condenado por peculatoReprodução/WhatsApp

Publicado 24/03/2026 17:28

Rio – A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (24), na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, o coronel do Exército Ronald Vieira do Nascimento, de 62 anos, condenado por participar de um esquema criminoso que desviou cerca de R$ 11 milhões de licitações e contratos públicos. Os crimes ocorreram entre 2004 e 2005.

De acordo com as investigações, o grupo, formado por 15 pessoas, desviou os recursos de acordos ligados ao Instituto Militar de Engenharia (IME) e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

O esquema consistia em fraudar concorrências públicas, por meio de falsidade ideológica, a fim de despistar o desaparecimento de bens do patrimônio público, incluindo equipamentos de informática, que eram declarados como obsoletos. A estimativa é de que o grupo tenha movimentado um montante total de R$ 38 milhões

Agentes da 19ª DP (Tijuca), responsáveis pela captura, encaminharam o coronel à sede da distrital para cumprimento de um mandado de prisão definitiva, expedido pelo Superior Tribunal Militar (STM), pelo crime de peculato, com pena oito anos e quatro meses de reclusão.

O STM informou que o coronel deverá cumprir pena no 1º Batalhão de Polícia do Exército (1º BPE), na Tijuca, até a conclusão do processo de cassação de posto e patente.