Thayssa Fernanda está internada no Hospital Municipal Pedro II - Reprodução / Redes sociais

Thayssa Fernanda está internada no Hospital Municipal Pedro IIReprodução / Redes sociais

Publicado 25/03/2026 10:40

Rio - Uma mulher foi internada em estado grave após ter sido atropelada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta segunda-feira (23). Familiares de Thayssa Fernanda, de 23 anos, suspeitam que ela tenha sido atingida propositalmente por um rapaz com quem teve encontros casuais.

A vítima havia saído de uma festa e estava na garupa de uma moto no momento em que um carro a atropelou. Em seguida, ele teria saído do veículo para observar a jovem e fugiu do local sem prestar socorro.

Thayssa foi encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, onde segue internada em estado grave. Na noite desta terça-feira (24), familiares se reuniram em frente à unidade de saúde para uma roda de oração em prol da melhora da jovem.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande. Em nota, a Polícia Civil informou que testemunhas prestaram depoimentos e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança para esclarecer os fatos.