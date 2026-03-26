Douglas Ruas (PL) é o novo presidente da Alerj - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Douglas Ruas (PL) é o novo presidente da AlerjReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 26/03/2026 17:27 | Atualizado 26/03/2026 18:30





Além de comandar a Alerj, Ruas deve assumir, pela linha de sucessão, o cargo de governador do Rio, após a renúncia de Cláudio Castro, na última segunda-feira (23).



Depois da saída de Castro, o posto passou a ser ocupado pelo desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), já que o vice-governador, Thiago Pampolha, renunciou em maio do ano passado para virar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e Rodrigo Bacellar (União Brasil), ex-presidente da Alerj, teve o mandato cassado. Rio - O deputado estadual Douglas Ruas foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) , na tarde desta quinta-feira (26). Único a se candidatar para o cargo, ele venceu por 45 votos a 0, dos 70 parlamentares da Casa.Além de comandar a Alerj, Ruas deve assumir, pela linha de sucessão, o cargo de governador do Rio, após a renúncia de Cláudio Castro, na última segunda-feira (23).Depois da saída de Castro, o posto passou a ser ocupado pelo desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), já que o vice-governador, Thiago Pampolha, renunciou em maio do ano passado para virar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) e Rodrigo Bacellar (União Brasil), ex-presidente da Alerj, teve o mandato cassado.

Quem é Douglas Ruas



Bacharel em Direito e pós-graduado em Gestão Pública e servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas tem 37 anos. Casado com Mariana Barbosa, ele é pai de um menino.



Ruas é filho de Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo. No município, atuou como subsecretário de Trabalho, entre 2017 e 2018, e e superintendente regional do Inea, entre 2019 e 2020.



Em 2021, assumiu a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais em São Gonçalo. No ano seguinte, foi eleito deputado estadual com 175.977 mil votos, o segundo mais votado no estado do Rio de Janeiro. Em 2022, Ruas declarou patrimônio de R$ 1,2 milhão à Justiça Eleitoral.



Em fevereiro, Douglas Ruas foi o nome escolhido pelo Partido Liberal (PL) como pré-candidato da legenda ao governo estadual nas eleições de 2026.

