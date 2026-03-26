Incidente aconteceu na Rua General Ribeiro da Costa, no Leme - Reprodução/redes sociais

Incidente aconteceu na Rua General Ribeiro da Costa, no LemeReprodução/redes sociais

Publicado 26/03/2026 17:28

Rio – Um técnico de uma empresa terceirizada pela Light morreu eletrocutado, na tarde desta quinta-feira (26), durante a execução de serviços na rede elétrica na esquina da Rua Anchieta com a General Ribeiro da Costa, no Leme, Zona Sul. Informações preliminares dão conta de que ele estava dentro de uma galeria subterrânea quando sofreu a descarga elétrica.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel do Humaitá receberam chamado para o local, pouco depois das 14h, e já encontraram o homem, que não teve a identidade divulgada, em parada cardiorrespiratória. Ele morreu na ambulância, a caminho de uma unidade hospitalar.

Por meio de nota, a Light informou que se solidariza com os familiares do técnico e apura a causa do acidente.