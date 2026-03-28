Rio - Um homem foi executado a tiros no bairro Nova Belém, em Japeri, na Baixada, na madrugada deste sábado (28). Equipes do 24º BPM (Queimados) foram acionados e encontraram Leonardo da Rosa Anjos, de 38 anos, já morto em um ponto conhecido como Praça do Skate, onde os militares isolaram a área para a perícia da Polícia Civil.
Um vídeo filmado por câmera de segurança mostra que o homem estava sentado em um estabelecimento na companhia de outras duas pessoas quando um carro se aproximou reduzindo a velocidade. Dois criminosos encapuzados desceram do veículo e atiraram cerca de 13 disparos na direção de Leonardo. Ele tentou fugir, mas caiu no chão. Em seguida, um dos bandidos se reaproximou e atirou mais cinco vezes no corpo da vítima.
Veja o vídeo
Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o assassinato a tiros de Leonardo da Rosa Anjos, de 38 anos, ocorrido em Japeri.
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