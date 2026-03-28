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Grátis! Exames de mamografia e papanicolau podem ser feitos até 12 de junho no Centro
Atendimentos acontecem mediante agendamento em frente à sede da OAB
Rio - Exames de mamografia e papanicolau estão sendo oferecidos de forma gratuita no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, até o dia 12 de junho. Os atendimentos acontecem na unidade móvel Sesc Saúde Mulher, um caminhão que permanecerá estacionado em frente à sede da OAB-RJ, no Castelo (Avenida Marechal Câmara, 150).
O público-alvo para mamografia, exame destinado ao rastreio do câncer de mama, é formado por mulheres de 40 a 74 anos. Já para o papanicolau, a faixa etária é de 25 a 64 anos. Casos fora das faixas etárias indicadas serão atendidos mediante apresentação de pedido médico.
Para realizar os exames, é preciso fazer o agendamento através dos telefones (21) 99688-3639 e (21) 99688-4353. No local, as interessadas deverão apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF e comprovante de residência. Os resultados ficam disponíveis em até 15 dias. A unidade móvel tem capacidade para até 50 exames por dia, sendo 25 mamografias e 25 preventivos.
A presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, que já venceu um câncer de mama, destacou a importância da ação. "São dois exames fundamentais para prevenção do câncer, e nós vamos ter esse serviço aqui, nesse convênio com o Sesc RJ, por mais de 80 dias, de forma totalmente gratuita. A prevenção salva vidas".
A presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, que já venceu um câncer de mama, destacou a importância da ação. "São dois exames fundamentais para prevenção do câncer, e nós vamos ter esse serviço aqui, nesse convênio com o Sesc RJ, por mais de 80 dias, de forma totalmente gratuita. A prevenção salva vidas".
Inicialmente a ação, fruto de uma parceria entre OAB-RJ e o Sesc RJ, era voltada para advogadas e estagiárias de Direito. No entanto, foi ampliada para mulheres em geral.
Confira as oientações pré-exames:
Papanicolau
Confira as oientações pré-exames:
Papanicolau
Condições para o exame:
- Não estar no período menstrual;
- Não ter tido relações sexuais nas 48 horas anteriores ao exame;
- Não utilizar duchas vaginais, medicamentos, lubrificantes ou espermicidas nas 48 horas que antecedem o procedimento;
- Não ter realizado ultrassonografia transvaginal nas últimas 48 horas.
- Não estar no período menstrual;
- Não ter tido relações sexuais nas 48 horas anteriores ao exame;
- Não utilizar duchas vaginais, medicamentos, lubrificantes ou espermicidas nas 48 horas que antecedem o procedimento;
- Não ter realizado ultrassonografia transvaginal nas últimas 48 horas.
Orientações Adicionais:
- Não é necessário realizar depilação total; se desejar, apenas aparar os pelos (tricotomia).
- Recomenda-se levar o resultado do último exame preventivo realizado, se disponível.
- Chegar com 10 minutos de antecedência.
Mamografia
- Não é necessário realizar depilação total; se desejar, apenas aparar os pelos (tricotomia).
- Recomenda-se levar o resultado do último exame preventivo realizado, se disponível.
- Chegar com 10 minutos de antecedência.
Mamografia
Preparo no dia do exame:
- Não utilizar desodorante, talco ou cremes nas mamas e axilas
- A paciente não pode estar gestante
- Caso esteja amamentando, a paciente deve comunicar previamente ao técnico em radiologia
- Não utilizar desodorante, talco ou cremes nas mamas e axilas
- A paciente não pode estar gestante
- Caso esteja amamentando, a paciente deve comunicar previamente ao técnico em radiologia
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