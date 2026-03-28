Publicado 28/03/2026 14:52

Rio – Um homem foi preso nesta sexta-feira (27), acusado de assassinar um policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) após uma briga de trânsito, em 2025. Policiais localizaram o criminoso em uma unidade hospitalar na Penha, Zona Norte do Rio.

O PM Otávio de Almeida Justa, de 47 anos, foi morto em junho do ano passado, em Bangu, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Civil, o agente estava de folga quando se envolveu em uma discussão de trânsito com Diego Carneiro Gomes, de 35.

Ainda de acordo com a corporação, após o desentendimento inicial, o homem deixou o local, buscou uma arma e retornou. Ao reencontrar o policial, efetuou disparos que atingiram a região do abdômen da vítima. O militar chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Agentes da 39ª DP (Pavuna) cumpriram dois mandados de prisão, um preventivo e outro temporário, ambos por homicídio qualificado. Diego estava foragido desde o dia do crime. Não foram divulgadas, no entanto, informações sobre os motivos que levaram Diego ao hospital.

Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, violência doméstica, receptação e associação para o tráfico.