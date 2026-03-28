Carro usado por criminosos ficou com várias marcas de tiros - Rede Social

Carro usado por criminosos ficou com várias marcas de tirosRede Social

Publicado 28/03/2026 14:42

Rio - Um confronto deixou dois mortos e um ferido na Praça Jauru, na Taquara, na Zona Sudoeste, na noite desta sexta-feira (27). Na ação, os carros usados pelos bandidos ficaram com várias marcas de tiros. Com eles, os agentes apreenderam três pistolas, um carregador de fuzil e quatro telefones celulares.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18ºBPM (Jacarepaguá) estiveram no local para checar uma troca de tiros entre grupos de criminosos rivais. Já na região, os policiais foram atacados e reagiram, gerando um novo confronto.

Após estabilizarem a área, os militares localizaram dois homens, já sem vida, e duas pistolas dentro de um carro. Um terceiro atingido, que estava com roupas pretas e balaclava, foi localizado próximo a outro automóvel, junto com uma pistola e um carregador de fuzil. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde.

Os dois carros que permaneceram nos arredores da praça possuíam placas adulteradas. Outros ocupantes fugiram em um terceiro veículo. A área precisou ser isolada e o Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Homicídios da Capital acionados.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso está a cargo da DHC e que diligências estão em andamento.