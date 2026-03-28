Ônibus passou por cima do motociclista na Rodovia Presidente Dutra - Reprodução / Redes sociais

Ônibus passou por cima do motociclista na Rodovia Presidente DutraReprodução / Redes sociais

Publicado 28/03/2026 13:17

Rio - Um acidente envolvendo um ônibus e uma moto deixou um homem morto na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada, na manhã deste sábado (28). Por conta do acidente, o acesso à pista marginal da via precisou ser interditada no sentido Rio de Janeiro, causando um congestionamento de mais de 1 Km.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que uma das rodas do ônibus passou por cima do motociclista, que não teve a identificação divulgada. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para prestar socorro, mas a vítima morreu ainda no local.