A ExpoRio Turismo 2026 reúne os 92 municípios e 12 regiões turísticas para mostrar a força do setor e atrair negóciosEDUARDO UZAL
O deputado estadual Gustavo Tutuca celebrou o reconhecimento recebido durante o evento e os avanços do setor. “A gente fica feliz de receber o reconhecimento pelo trabalho. Recebemos uma homenagem do Apresenta Rio pelo calendário de eventos que desenvolvemos, um dos pilares desse momento de recordes do turismo no estado. Também fui homenageado pela Federação das Associações de Guias de Turismo (Fagtur) pela regulamentação das excursões, que traz mais segurança para o turista e mais oportunidades para os guias. E, por último, a homenagem da Cooperativa de Artesãos Mistura Carioca. Saltamos do 13º para o 2º lugar em número de artesãos no estado e inserimos esses profissionais em todos os eventos apoiados pela secretaria”, afirmou.
Sobre o protagonismo feminino, Tutuca reforçou o papel social do artesanato. “Muitas pessoas ainda encaram como hobby, mas não é. O artesanato é uma grande oportunidade de trabalho e fonte de sustento para muitas famílias. É um setor cada vez mais qualificado, que se organiza e cria identidade própria”, disse.
A coordenadora do turismo religioso, Natcha Dias, ressaltou o impacto social. “O artesanato e o turismo religioso fazem parte de uma das cadeias mais prósperas do turismo. Tenho orgulho de atuar no desenvolvimento de políticas públicas que promovem empoderamento feminino. O feminino é potência no estado do Rio de Janeiro. As mulheres dão um show de criatividade na geração de renda”, destacou.
Tutuca também convidou o público para a programação. “O evento segue com entrada gratuita. No sábado teremos Diogo Nogueira e no domingo o encerramento com Mumuzinho. É um programa para toda a família".
A ExpoRio Turismo 2026 segue até domingo (29), reunindo cultura, negócios e entretenimento no calendário turístico do estado.
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