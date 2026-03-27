A ExpoRio Turismo 2026 reúne os 92 municípios e 12 regiões turísticas para mostrar a força do setor e atrair negócios - EDUARDO UZAL

A ExpoRio Turismo 2026 reúne os 92 municípios e 12 regiões turísticas para mostrar a força do setor e atrair negóciosEDUARDO UZAL

Publicado 27/03/2026 20:55 | Atualizado 28/03/2026 12:44

Rio - O segundo dia da ExpoRio Turismo 2026 destacou o artesanato fluminense como vetor de geração de renda, identidade cultural e empreendedorismo, com forte protagonismo feminino. Artesãs de diversas regiões apresentaram seus trabalhos, reforçando o papel da economia criativa no desenvolvimento do estado.

Dep. Gustavo Tutuca na ExpoRio Turismo EDUARDO UZAL



O deputado estadual Gustavo Tutuca celebrou o reconhecimento recebido durante o evento e os avanços do setor. “A gente fica feliz de receber o reconhecimento pelo trabalho. Recebemos uma homenagem do Apresenta Rio pelo calendário de eventos que desenvolvemos, um dos pilares desse momento de recordes do turismo no estado. Também fui homenageado pela Federação das Associações de Guias de Turismo (Fagtur) pela regulamentação das excursões, que traz mais segurança para o turista e mais oportunidades para os guias. E, por último, a homenagem da Cooperativa de Artesãos Mistura Carioca. Saltamos do 13º para o 2º lugar em número de artesãos no estado e inserimos esses profissionais em todos os eventos apoiados pela secretaria”, afirmou. O deputado estadual Gustavo Tutuca celebrou o reconhecimento recebido durante o evento e os avanços do setor. “A gente fica feliz de receber o reconhecimento pelo trabalho. Recebemos uma homenagem do Apresenta Rio pelo calendário de eventos que desenvolvemos, um dos pilares desse momento de recordes do turismo no estado. Também fui homenageado pela Federação das Associações de Guias de Turismo (Fagtur) pela regulamentação das excursões, que traz mais segurança para o turista e mais oportunidades para os guias. E, por último, a homenagem da Cooperativa de Artesãos Mistura Carioca. Saltamos do 13º para o 2º lugar em número de artesãos no estado e inserimos esses profissionais em todos os eventos apoiados pela secretaria”, afirmou.

Deputado estadual Gustavo Tutuca é homenageado na ExpoRio 2026 João Miguel Junior / Divulgação



Sobre o protagonismo feminino, Tutuca reforçou o papel social do artesanato. “Muitas pessoas ainda encaram como hobby, mas não é. O artesanato é uma grande oportunidade de trabalho e fonte de sustento para muitas famílias. É um setor cada vez mais qualificado, que se organiza e cria identidade própria”, disse. Sobre o protagonismo feminino, Tutuca reforçou o papel social do artesanato. “Muitas pessoas ainda encaram como hobby, mas não é. O artesanato é uma grande oportunidade de trabalho e fonte de sustento para muitas famílias. É um setor cada vez mais qualificado, que se organiza e cria identidade própria”, disse.

A coordenadora do turismo religioso, Natcha Dias, ao lado de artesãs do RJ EDUARDO UZAL

O secretário estadual de Turismo, Lucas Alves, destacou a dimensão do evento.

Sec. Lucas Alves EDUARDO UZAL

“Estamos tendo mais um dia com grande movimentação. Pensamos a ExpoRio com o artesanato como protagonista. São mais de 600 artesãos participando, muitos chefes de família. É a arte transformada em geração de renda, dinheiro entrando dentro de casa”, afirmou.

Cecel Vasconcelos é coordenador do Artesanato no Estado RJ EDUARDO UZAL



A coordenadora do turismo religioso, Natcha Dias, ressaltou o impacto social. “O artesanato e o turismo religioso fazem parte de uma das cadeias mais prósperas do turismo. Tenho orgulho de atuar no desenvolvimento de políticas públicas que promovem empoderamento feminino. O feminino é potência no estado do Rio de Janeiro. As mulheres dão um show de criatividade na geração de renda”, destacou. A coordenadora do turismo religioso, Natcha Dias, ressaltou o impacto social. “O artesanato e o turismo religioso fazem parte de uma das cadeias mais prósperas do turismo. Tenho orgulho de atuar no desenvolvimento de políticas públicas que promovem empoderamento feminino. O feminino é potência no estado do Rio de Janeiro. As mulheres dão um show de criatividade na geração de renda”, destacou.

Cecel Vasconcelos é coordenador do Artesanato no Estado RJ EDUARDO UZAL



Tutuca também convidou o público para a programação. “O evento segue com entrada gratuita. No sábado teremos Diogo Nogueira e no domingo o encerramento com Mumuzinho. É um programa para toda a família". Tutuca também convidou o público para a programação. “O evento segue com entrada gratuita. No sábado teremos Diogo Nogueira e no domingo o encerramento com Mumuzinho. É um programa para toda a família".

A ExpoRio Turismo 2026 reúne os 92 municípios e 12 regiões turísticas para mostrar a força do setor e atrair negócios EDUARDO UZAL



A ExpoRio Turismo 2026 segue até domingo (29), reunindo cultura, negócios e entretenimento no calendário turístico do estado. A ExpoRio Turismo 2026 segue até domingo (29), reunindo cultura, negócios e entretenimento no calendário turístico do estado.