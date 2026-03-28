Dia D da vacinação contra gripe aconteceu no Super Centro, em Botafogo - Érica Martin / Agência O Dia

Dia D da vacinação contra gripe aconteceu no Super Centro, em BotafogoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 28/03/2026 12:11

Rio - Os postos de saúde da cidade do Rio e dos municípios da Região Metropolitana registraram grande movimento neste sábado (28), Dia D de vacinação contra a gripe em todo o país. No Super Centro de Botafogo, na Zona Sul, a campanha reuniu o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e outras autoridades.

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A vacinação, disponível para pessoas a partir de 6 meses de idade, segue até o dia 30 de maio. Até o momento, o Ministério da Saúde já distribuiu 15,7 milhões de doses para as regiões contempladas nesta etapa. Somente para o estado do Rio de Janeiro, foram destinadas mais de 1 milhão de vacinas.

De acordo com o ministro da saúde, Alexandre Padilha, a prioridade neste primeiro momento é proteger os grupos mais vulneráveis. "É fundamental que idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e pessoas com doenças crônicas se vacinem agora, antes da chegada do inverno. A vacina reduz casos graves, internações e mortes”, afirmou.

Padilha também destacou o cenário internacional recente, com aumento de casos durante o inverno no hemisfério norte. "Tivemos uma alta de internações e mortes na Europa e nos Estados Unidos. A vacinação agora ajuda a quebrar a cadeia de transmissão e proteger a população brasileira."

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, reforçou o alerta diante do crescimento de casos. "A cidade já registra aumento de pessoas com sintomas gripais nas emergências. Hoje, a influenza é responsável por cerca de 63% das internações por doenças respiratórias agudas", disse.

Segundo Soranz, a doença ainda causa impactos significativos. No ano passado, 144 pessoas morreram por gripe no Rio e cerca de 1.500 foram internadas.

O prefeito Eduardo Cavaliere, que já havia se vacinado durante a semana, levou a filha de sete meses, Maria Beatriz, e a mulher, Victoria, para a imunização.

Ele destacou a importância da imunização e fez um alerta contra a desinformação. "Vacinar salva vidas. Não caiam em fake news. A verdade é que vacina tem que tomar todas”, afirmou.

Mestre Ciça, campeão do Carnaval com a Unidos do Viradoiro, aproveitou para se imunizar. "Aproveita que está um dia bonito, dá um passeio e vem se vacinar. Foi bem tranquilo, só uma picadinha. Dá até para sair daqui e comandar a bateria", brincou.

Outra presença ilustre foi a do ator Antônio Pitanga, de 86 anos.

A vacina aplicada na campanha é trivalente e protege contra os principais vírus em circulação: influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B. Ela pode ser administrada junto a outros imunizantes do calendário nacional.

Nos Super Centros do Rio, a vacinação neste sábado (28) ocorre até as 22h. Nos Centros Municipais de Saúde, as doses serão disponibilzadas até as 17h. Durante toda a manhã o movimento também foi intenso no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, na Zona Norte.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A recomendação é que a população aproveite a oportunidade para atualizar outras vacinas em atraso.



Aumento de casos

Dados preliminares de 2026 apontam um aumento na circulação de vírus respiratórios no país. Até meados de março, foram registrados cerca de 14,3 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com aproximadamente 840 mortes. Entre os casos graves, a influenza corresponde a 28,1% das infecções.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci