Construção ociosa na Penha foi demolida para implantação de ecopontoDivulgação

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Rio - A Subprefeitura dos Grandes Complexos, em parceria com a Comlurb e Secretaria de Conservação, iniciou na manhã desta sexta-feira (27) a limpeza de um terreno e a demolição de um imóvel ocioso no mesmo espaço, na Estrada José Rucas, na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha.

No local, onde havia um ponto crítico de despejo irregular de lixo, será implantado um ecoponto da Comlurb para organizar o descarte de resíduos.
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Local de descarte de lixo será remodelado - Divulgação
Construção ociosa na Penha foi demolida para implantação de ecoponto - Divulgação

De acordo com a subprefeita dos Grandes Complexos, Marlí Peçanha, além de atender a uma demanda antiga de moradores, lideranças comunitárias e comerciantes, a área degradada será transformada em um espaço mais organizado.

“Queremos incentivar a população a depositar seus resíduos de forma correta, reforçando o nosso compromisso de unir sustentabilidade, organização urbana e e bem-estar”, afirmou a subprefeita.