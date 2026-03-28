Construção ociosa na Penha foi demolida para implantação de ecopontoDivulgação
No local, onde havia um ponto crítico de despejo irregular de lixo, será implantado um ecoponto da Comlurb para organizar o descarte de resíduos.
De acordo com a subprefeita dos Grandes Complexos, Marlí Peçanha, além de atender a uma demanda antiga de moradores, lideranças comunitárias e comerciantes, a área degradada será transformada em um espaço mais organizado.
“Queremos incentivar a população a depositar seus resíduos de forma correta, reforçando o nosso compromisso de unir sustentabilidade, organização urbana e e bem-estar”, afirmou a subprefeita.
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