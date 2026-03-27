Polícia Civil apreende cerca de US$ 40 mil em notas cenográficas na casa de Bia Miranda - Reprodução

Polícia Civil apreende cerca de US$ 40 mil em notas cenográficas na casa de Bia MirandaReprodução

Publicado 27/03/2026 20:17

Rio - A influenciadora digital e ex-Fazenda Bia Miranda foi o principal alvo da segunda fase da 'Operação Desfortuna', deflagrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (27). Durante as buscas na casa da jovem, agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DCOC-LD) apreenderam cerca de 40 mil dólares em notas falsas.



De acordo com a Polícia Civil, Bia usava o dinheiro falso em suas redes sociais para ostentar uma vida de luxo e atrair seguidores para plataformas de jogos de azar ilegais. Ao ser questionada pelos policiais, ela confessou que as notas eram usadas apenas como "atrativo" para os posts de promoção dos sites de apostas. Além do dinheiro, os agentes apreenderam joias, um carro e aparelhos eletrônicos.



A pressão contra a influenciadora começou após um alerta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que identificou que Bia continuava divulgando ativamente os sites clandestinos, mesmo após ter sido alvo da primeira fase da operação, ocorrida em agosto do ano passado.

A Justiça já recebeu o pedido para o bloqueio das contas bancárias da jovem.