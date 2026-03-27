Polícia Civil apreende cerca de US$ 40 mil em notas cenográficas na casa de Bia MirandaReprodução
De acordo com a Polícia Civil, Bia usava o dinheiro falso em suas redes sociais para ostentar uma vida de luxo e atrair seguidores para plataformas de jogos de azar ilegais. Ao ser questionada pelos policiais, ela confessou que as notas eram usadas apenas como "atrativo" para os posts de promoção dos sites de apostas. Além do dinheiro, os agentes apreenderam joias, um carro e aparelhos eletrônicos.
A pressão contra a influenciadora começou após um alerta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que identificou que Bia continuava divulgando ativamente os sites clandestinos, mesmo após ter sido alvo da primeira fase da operação, ocorrida em agosto do ano passado.
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