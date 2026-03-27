Prisão foi feita por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Divulgação
Homem é preso acusado de participar de latrocínio contra policial militar em Benfica
Vítima foi rendida em Benfica e baleada dentro da comunidade
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