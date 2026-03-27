Prisão foi feita por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação

Prisão foi feita por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Divulgação

Publicado 27/03/2026 17:06

Rio - Um dos homens apontados pela morte do policial militar Elias Fidelis Pio foi preso nesta quinta-feira (26) por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O criminoso, que já tem histórico no crime e é considerado reincidente.

O crime, considerado latrocínio, roubo seguido de morte, aconteceu no dia 5 de março deste ano. Elias dirigia pela região de Benfica, na Zona Norte, e foi rendido por bandidos. Segundo a Polícia Civil, ele foi levado à força para o interior da comunidade do Jacarezinho, onde foi baleado pelos criminosos.

Após os disparos, os assassinos abandonaram Elias ferido dentro do próprio carro. Ele chegou a ser localizado por e socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

O homem, que já possuía um mandado de prisão temporária em aberto, foi levado para a sede da especializada e segue à disposição da Justiça.