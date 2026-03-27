Prisão foi realizada em Porto Velho após trabalho conjunto entre policiais do Rio e de Rondônia - Divulgação

Prisão foi realizada em Porto Velho após trabalho conjunto entre policiais do Rio e de RondôniaDivulgação

Publicado 27/03/2026 14:27

Rio - Um homem foi preso, nesta quinta-feira (27), em Porto Velho, Rondônia, por estuprar uma criança de 11 anos, no Maracanã, na Zona Norte do Rio. O criminoso foi localizado em um hospital do município após troca de informações entre agentes dos dois estados.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, as investigações foram conduzidas por agentes da 19ª DP (Tijuca). O homem é acusado de estuprar a criança no interior da Aldeia Maracanã.

Após o crime, ele fugiu para Rondônia, para não ser encontrado. No entanto, a partir de trabalhos de monitoramento, os agentes conseguiram identificar a localização do homem e acionaram a Polícia Civil local, que efetuou a prisão.

Ele foi capturado enquanto estava em um hospital de Porto Velho. Não há informações, até o momento, sobre o motivo da internação.