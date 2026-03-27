Prisão foi realizada em Porto Velho após trabalho conjunto entre policiais do Rio e de RondôniaDivulgação
Homem é preso por estuprar criança na Aldeia Maracanã e fugir para Rondônia
Caso aconteceu no Maracanã, mas criminoso foi localizado em hospital de Porto Velho
Artesanato brilha na ExpoRio Turismo
Setor cresce com protagonismo feminino; Tutuca recebe homenagens por avanços no turismo e economia criativa
PSD recorre ao Supremo para pedir eleições diretas para governo do Rio
Ação quer reverter decisão do TSE
Influencer Bia Miranda é alvo de operação da Polícia Civil por promover jogos ilegais com dólares de mentira
Ex-Fazenda confessou que usava notas cinematográficas para fingir riqueza e atrair apostadores
Moradora morre em operação da PM no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo
Um homem também foi baleado, e quatro policiais também ficaram feridos durante confronto com criminosos
Polícia Federal volta a prender Rodrigo Bacellar
Contra ele foi um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
MPRJ pede à Justiça que goleiro Bruno volte à prisão em regime fechado
Condenado pela participação na morte de Eliza Samudio e considerado foragido da Justiça, ex-goleiro descumpriu medidas cautelares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.