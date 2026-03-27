Ele foi detido por policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução

Ele foi detido por policiais da 37ª DP (Ilha do Governador)Reprodução

Publicado 27/03/2026 17:32

Rio - Higor dos Santos Fregona foi preso em flagrante ao tentar retirar em uma concessionária, na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, uma motocicleta avaliada em quase R$ 40 mil. O criminoso havia adquirido o veículo por meio de uma fraude em nome de uma vítima que nem sequer sabia da transação.



Segundo a Polícia Civil, Higor é natural de São Paulo e usou dados roubados para aprovar o financiamento em um banco. No momento de pegar o veículo, ele apresentou uma procuração falsa. Ao perceber que a farsa havia sido descoberta, ele ainda tentou fugir, mas foi detido.



Ele foi encaminhado para a 37ª DP (Ilha do Governador) e tentou usar a desculpa de que foi "apenas contratado" por uma terceira pessoa para buscar a moto e levá-la para São Paulo, alegando não saber quem era o patrão. No entanto, a ficha corrida informa que Higor já possui passagens por estelionato tanto no Rio quanto em São Paulo, além de registros por tráfico de drogas e furto.

"Esse tipo de crime demonstra organização. Quem vai retirar o veículo é parte fundamental da fraude", afirmou o delegado Felipe Santoro.