Rio - O antigo prédio do Centro Administrativo do Banco do Brasil, na Rua Barão de São Francisco, no Andaraí, Zona Norte, pegou fogo na manhã desta sexta-feira (27). Imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma fumaça escura saindo dos últimos andares do edifício.
Confira o vídeo:
Incêndio atinge antigo prédio do Centro Administrativo do Banco do Brasil, no Andaraí
O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel do Méier receberam acionamento para o incêndio por volta de 9h20. Pouco antes das 13h, as chamas já estavam extintas. Não há registro de feridos. A Polícia Civil investiga as causas do incidente.
Desocupado desde março de 2023, quando o Banco do Brasil não renovou o contrato de locação com o fundo imobiliário que detém a propriedade, o prédio, de 40 mil m² e nove blocos, foi vendido em novembro do ano passado por mais de R$ 70 milhões a um grupo, que o transformará em um complexo residencial.
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