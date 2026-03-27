Uma fumaça escura saiu dos últimos andares do prédio - Reprodução/X

Uma fumaça escura saiu dos últimos andares do prédioReprodução/X

Publicado 27/03/2026 15:15

Rio - O antigo prédio do Centro Administrativo do Banco do Brasil, na Rua Barão de São Francisco, no Andaraí, Zona Norte, pegou fogo na manhã desta sexta-feira (27). Imagens que circulam pelas redes sociais mostram uma fumaça escura saindo dos últimos andares do edifício.

Confira o vídeo:

Incêndio atinge antigo prédio do Centro Administrativo do Banco do Brasil, no Andaraí



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/8VxIdKeiM9 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 27, 2026

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel do Méier receberam acionamento para o incêndio por volta de 9h20. Pouco antes das 13h, as chamas já estavam extintas. Não há registro de feridos. A Polícia Civil investiga as causas do incidente.

Desocupado desde março de 2023, quando o Banco do Brasil não renovou o contrato de locação com o fundo imobiliário que detém a propriedade, o prédio, de 40 mil m² e nove blocos, foi vendido em novembro do ano passado por mais de R$ 70 milhões a um grupo, que o transformará em um complexo residencial.