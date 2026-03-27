Público terá exame de visão gratuito durante ação em Anchieta - Divulgação

Público terá exame de visão gratuito durante ação em AnchietaDivulgação

Publicado 27/03/2026 13:39

Rio - O bairro de Anchieta, na Zona Norte, receberá uma grande ação social neste sábado (28), das 9h e 15h, com diversos serviços de saúde e cidadania.

Liderada pelo projeto "União Amais", a iniciativa promoverá isenção para emissão da segunda via da carteira de identidade, bem como para certidões de nascimento e casamento, além de exame preventivo 3D, sessões de fisioterapia, serviços odontológicos e de visão. Haverá, ainda, doação de óculos multifocais (em quantidade limitada), com inscrições feitas no próprio local.



O evento contará com contação de histórias e doações de livros, fornecidos pela Biblioteca Casa Amarela, que fica no bairro.

A ação vai ser na Praça Granito, altura da Rua Rabelo da Silva, 333, em Anchieta.